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2019-12-18 وظائف في عدة تخصصات بالهيئة العامة للإحصاء للعمل في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن رغبتها بشغل عدد من الوظائف الشاغرة المؤقتة للرجال، الحائزين على درجات البكالوريوس من حديثي التخرج، من أجل العمل بالعاصمة الرياض بمسمى وظيفي مراقبي جودة البيانات- التعداد، وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه: التخصصات الشاغرة: رياضيات. بحوث عمليات. محاسبة. تقنية معلومات إدارة أعمال. اقتصاد. لغة إنجليزية. إحصاء. شروط التقديم: Advertisements لابد أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية. شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب. أن يكون المتقدم حديث التخرج أو لديه خبرة عام. إجادة استخدام برامج الأوفيس. إجادة متوسطة للغة الإنجليزية. مهام الوظيفة: مراقبة ومراجعة الأعمال الميدانية. ضبط جودة البيانات الواردة من قبل الباحث الميداني. تاريخ التقديم : متاح من الآن وحتى تاريخ 29/ 12/ 2019. رابط التقديم : اضغط هنا شارك الخبر







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