شكرا لقرائتكم وظائف مالية وإدارية لدى مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-18 وظائف مالية وإدارية لدى مصرف الراجحي متابعات الخليج 365 - تبوك أعلن مصرف الراجحي عن وجود وظائف شاغرة للرجال، لمن يحمل شهادة البكالوريوس حديثي التخرج تخصص الإدارية والمالية ضمن موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بأقسام المصرف بمحافظتي (تبوك، والجوف)، وذلك وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة: 1- مُمثل خدمات مبيعات (فرع تبوك): – درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية. – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. 2- مُمثل خدمات مبيعات (فرع الجوف): Advertisements – درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية. – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. تاريخ التقديم : متاح الآن. رابط التقديم : 1- مُمثل خدمات مبيعات (فرع تبوك):

اضغط هنا 2- مُمثل خدمات مبيعات (فرع الجوف):

اضغط هنا شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف مالية وإدارية لدى مصرف الراجحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.