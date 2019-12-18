وظائف شاغرة : وظائف خالية في شركة الوطنية لمنتجات الذرة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، والتي تتنوع ما بين “مهندس صيانة ميكانيكية، مهندس تحكم ألي وكنترول، رئيس قسم الصيانة الميكانيكية، أخصائي أجور ومزايا، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية، فني السلامة والصحة المهنية، رئيس قسم التخطيط”، وذلك بالعاشر من رمضان.

أولا: مهندس صيانة ميكانيكية

تشترط شركة الوطنية لمنتجات الذرة الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، من الذكور فقط، وأن يكون لديه خبرة من 4 إلى 7 سنة، وحد أقصى للسن 35 سنة.

وأوضحت الشركة أن المرتب حسب الخبرة، ويومين إجازة بالأسبوع، بالإضافةإلى موصلات، وتأمينات، وأرباح سنوية.

للتقدم يتم إرسال السيرة الذاتية على: [email protected]

ثانيا: مهندس تحكم ألي وكنترول

شروط الوظيفة الحصول على بكالوريوس هندسة كهرباء، من الذكور فقط، خبرة من 4 إلى 7 سنة، أقصى حد للسن 35 سنة.

وأوضحت الشركة أن المرتب حسب الخبرة، ويومين اجازة بالأسبوع بالإضافةإلى موصلات، وتأمينات، وأرباح سنوية، للتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:[email protected]

ثالثا: رئيس قسم الصيانة الميكانيكية

بشرط الحصول على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، من ذكور فقط، خبرة من 5 إلى 12 سنة، حد أقصى للسن 35 سنة.

-وأوضحت الشركة أن المرتب حسب الخبرة، ويومين اجازة بالأسبوع بالإضافةإلى موصلات، وتأمينات، وأرباح سنوية، ويتم إرسال السيرة الذاتية على [email protected]

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رابعا: أخصائي أجور ومزايا

بشرط الحصول على أي مؤهل عالي، من ذكور فقط، بخبرة من 3 إلى 5 سنة، حد أقصى للسن 35 سنة.

وأوضحت الشركة أن المرتب حسب الخبرة، ويومين اجازة بالأسبوع بالإضافةإلى موصلات، وتأمينات، وأرباح سنوية، ويتم إرسال السيرة الذاتية على [email protected]

خامسًا : رئيس قسم السلامة والصحة المهنية

وتشترط الشركة الحصول على مؤهل عالي، من الذكور فقطن بخبرة من 10 إلى 15 سنة، وحد أقصى للسن 45 سنة.

وأوضحت الشركة أن المرتب حسب الخبرة، ويومين اجازة بالأسبوع بالإضافةإلى موصلات، وتأمينات، وأرباح سنوية، وللتقدم يرجى إرسال السيرة الذاتية على:[email protected]

سادسا : فني السلامة والصحة المهنية

بشرط الحصول على مؤهل عالي علمي علوم- زراعه-هندسه، من الذكور فقط، وخبرة من 10 إلى 15 سنة، وحد أقصى للسن 45 سنة.

وأوضحت الشركة أن المرتب حسب الخبرة، ويومين اجازة بالأسبوع بالإضافةإلى موصلات، وتأمينات، وأرباح سنوية، وللتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية على: [email protected]

سابعا : فني السلامة والصحة المهنية

بشرط الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، من الذكور فقط، بخبرة من 3 إلى 5 سنة، أقصى حد للسن 35 سنة، بنفس مميزات وحقوق الوظائف السابقة، وللتقدم يرجى ارسال السيرة الذاتية على:[email protected]

ثامنًا : رئيس قسم التخطيط

بشرط الحصول على مؤهل عالي، من ذكور فقط، لديه خبرة من 7 إلى 15 سنة، حد أقصى للسن 45 سنة، بنفس مميزات وحقوق الوظائف السابقة، ونفس الإيميل لإرسال السيرة الذاتية.