110 وظائف شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

2019-12-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض قانوني أول- إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى.

. أخصائي- أطفال حديثي الولادة (عدد 45 وظيفة).

. أخصائي تمريض- جناح أمراض النساء (عدد 13 وظيفة).

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. أخصائي تمريض- الولادة (عدد 20 وظيفة).

. أخصائي تمريض- الطوارئ (عدد 21 وظيفة).

. أخصائي- أمراض القلب أطفال (عدد 5 وظائف).

. أخصائي تمريض- عناية مركزة أمراض القلب (عدد 6 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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