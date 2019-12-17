25 وظيفة شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2019-12-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والأكاديمية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة الرئيسي بالرياض، وبفروعها في كل من جدة، الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد باحث (الرياض).

. محاضر (للرجال/ الرياض).

. محاضر (للنساء/ جدة).

. مساعد تدريس (جدة).

. أستاذ مساعد (الرياض).

. أستاذ مساعد (للرجال/ الرياض).

. محاضر (للرجال/ الرياض).

. أستاذ مساعد (للرجال/ الرياض).

. محاضر (للرجال/ الرياض).

. محاضر (للنساء/ الرياض).

. أستاذ مشارك- العلاج الوظيفي (للرجال/ الرياض).

. أستاذ مساعد (للنساء/ الرياض).

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. محاضر (للنساء/ الرياض).

. محاضر- التغذية (للنساء/ الرياض).

. محاضر- الخدمات الطبية الطارئة (للنساء/ جدة).

. محاضر- الخدمات الطبية الطارئ (للرجال/ جدة).

. أستاذ مساعد- العلاج التنفسي (للنساء/ جدة).

. أستاذ مساعد (للنساء/ الرياض).

. مساعد تدريس (الرياض).

. أستاذ مشارك (الرياض).

. مساعد أبحاث (الرياض).

. محاضر- العلاج التنفسي (للنساء/ جدة).

. محاضر- الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ الأحساء).

. محاضر- علوم الأشعة (للرجال/ الأحساء).

. مساعد إداري ثالث (جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 ربيع الآخر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 4 جمادى الأولى 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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