وظائف شاغرة للجنسين بالجامعة السعودية الإلكترونية

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل عدة وظائف على بند أجور العمال والمستخدمين (رجال – نساء)، وذلك للعمل في المركز الرئيسي بالرياض، وعدد من الفروع.

وبينت الجامعة أن شروط التقديم هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة فما دون.

– أن يكون مسجلًا بنظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية.

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– ألّا يتجاوز عمر المتقدم (35) سنة.

– أن يكون لائقًا صحيًا لشغل الوظيفة.

– ألّا يكون سبق وقد حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عن طريق التسجيل بنظام ساعد بموقع وزارة الخدمة المدنية، علمًا بأنه سيتم سحب أسماء المتقدمين يوم الخميس 22\04\1441هـ الموافق 19\12\2019م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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