وظائف شاغرة : شركة مالتي أم جروب لتصنيع الموبليات الخشبية تطلب مئات العمال والسائقين للعمل فوراً

نتابع اليوم عرض عدد من فرص العمل الشاغرة في مختلف التخصصات على موقع مصر فايف، حيث تعلن شركة مالتي أم جروب لتصنيع الموبليات الخشبية بمصر الجديدة – شارع أسماء فهمي بجوار كلية البنات، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، بمرتبات مجزية و تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة مالتي أم جروب لتصنيع الموبليات الخشبية

مطلوب عدد 400 عامل تشغيل ماكينة. مطلوب عدد 10 نجار. مطلوب عدد 100 منجد. مطلوب عدد 30 فني تناية. مطلوب عدد 50 فني دهانات. مطلوب عدد 50 فني يوتريش. مطلوب عدد 30 عامل نظافة. مطلوب عدد 40 عامل جلفنة. مطلوب عدد 60 عامل لحام كهرباء خبرة. مطلوب عدد 3 مدخل بيانات. مطلوب عدد 3 سباك. مطلوب عدد 4 فني صيانة ميكانيكية. مطلوب عدد 20 عامل مقصات ومكابس. مطلوب عدد 30 عامل تشغيل ماكينة. مطلوب عدد 10 سائق جميع الدرجات” أولى وثانية وثالثة”. مطلوب عدد 10 سائق ريتش. مطلوب عدد 2 عامل بوفية. مطلوب عدد 20 اويمجى حبرة. مطلوب عدد 20 كرسجى خبرة.

وظائف آخري:-

وتوفر الشركة تأمينات اجتماعية و تأمينات طبية ومواصلات، ولمن يرغب يرجى الحضور للمقابلات الشخصية بالعنوان التالي: الخانكة – شارع القسم القديم أمام مسجد الهادي، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01001726059