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وظائف شاغرة للسائقين بصحة الرياض

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2019-12-17

وظائف شاغرة للسائقين بصحة الرياض

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، عن رغبتها بإشغال عدد من الوظائف على برامج التشغيل الذاتي، بمسمى “سائق”؛ وذلك للعمل بمختلف الإدارات والمستشفيات التابعة لها.

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وأوضحت المديرية أن التقديم متاح عن طريق موقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ولمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الموافق 21 ربيع الثاني 1441هـ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام المرشحين للمطابقة عن طريق الموقع الإلكتروني.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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