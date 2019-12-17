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2019-12-17 وظائف إدارية في شركة شيندلر الألمانية للمصاعد للعمل في محافظة جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة شيندلر الألمانية للمصاعد عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مشغل مركز الاتصال“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل في محافظة جدة ، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :- الوظائف الشاغرة :- – مشغل مركز الاتصال Advertisements شروط التقديم :- – الخبرة في وظائف مماثلة لمدة سنة على الأقل. – مهارات التعامل مع الشكاوى المرغوبة. – مهارات تحمل الضغوط. – مهارات تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية. – القدرة على العمل في نوبات متغيرة. تاريخ التقديم :- متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). شارك الخبر

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