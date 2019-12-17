- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم وظائف لدى شركة المياه الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف لدى شركة المياه الوطنية
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “محاسب”، للعمل في محافظة الطائف.
وأوضحت الشركة أن من شروط التقديم على الوظيفة ما يلي:
- الجنسية السعودية
- توفر الخبرات اللازمة
وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف لدى شركة المياه الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.