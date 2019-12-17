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2019-12-17 وظائف لدى شركة المياه الوطنية متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى “محاسب”، للعمل في محافظة الطائف. Advertisements وأوضحت الشركة أن من شروط التقديم على الوظيفة ما يلي: الجنسية السعودية

توفر الخبرات اللازمة وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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