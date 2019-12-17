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2019-12-17 وظائف في شركة بوبا العربية للتأمين الصحي متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف للمواطنين للعمل في محافظتي جدة والخبر. Advertisements وأشارت شركة بوبا العربية للتأمين، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). شارك الخبر

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