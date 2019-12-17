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2019-12-17 وظائف إدارية لدى شركة العبيكان في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة العبيكان الاستثمارية اليوم الثلاثاء عن توفر وظائف إدارية للمواطنين للعمل في الرياض. وأوضحت شركة العبيكان أنه يمكن التقديم على الوظائف والاطلاع على التفاصيل وطريقة التقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). شارك الخبر

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