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2019-12-17 وظائف للسعوديات .. مضيفات طيران لدى شركة طيران ناس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة طيران ناس عن توفر وظائف بمسمى “مضيفات طيران”، للعمل في الدمام والرياض وجدة. الشروط : Advertisements 1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدمة من 23 إلى 30 سنة.

3- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

4- إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً وقراءةً.

5- أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.

6- أن يكون الطول متناسق مع الوزن على أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 160 سم. المميزات : 1- تذاكر طيران.

2- التأمين الطبي والتأمين على الحياة.

3- علاوات بدل ساعات الطيران.

4- إجازة سنوية 30 يوماً.

5- رواتب جاذبة. للتقديم من ( هنا ). شارك الخبر







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