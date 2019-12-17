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وظائف في المركز الوطني للقياس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف للمواطنين للعمل في الرياض وحقل ونجران.
وأوضح المركز الوطني للقياس أنه يمكن الاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).
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