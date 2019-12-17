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2019-12-17 وظائف في المركز الوطني للقياس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف للمواطنين للعمل في الرياض وحقل ونجران. Advertisements وأوضح المركز الوطني للقياس أنه يمكن الاطلاع والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر

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