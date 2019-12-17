إعلان فتح باب التسجيل ببرنامج مسك – القدية للتدريب التعاوني

2019-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة مسك الخيرية عن فتح باب التسجيل في برنامج (القدية للتدريب التعاوني) بمدينة الرياض ، وفق التفاصيل التالية :

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• برنامج مسك/القدية للتدريب التعاوني

الموقع: الرياض – المملكة العربية السعودية

التاريخ: 19 يناير – 30 يوليو، 2020

المدة: 28 أسبوع

الفئة المستهدفة: الخريجون في تخصصات الضيافة والترفيه وإدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون

آخر موعد للتسجيل: 21 /12 /2019 م

• المؤهلات والمتطلبات :

التخرج خلال العامين الماضيين من إحدى التخصصات التالية المتعلقة بمجال الضيافة من نخبة الجامعات الأمريكية أو البريطانية، أو المحلية:

إدارة السياحة والضيافة

إدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية

إدارة الترفيه

الواقع الافتراضي، الهندسة، أو الخدمات الفنية

الهندسة المعمارية أو التصميم

إدارة الأعمال الفنية والثقافية

إدارة الأعمال

التسويق واستراتيجية العلامة التجارية

الموارد البشرية

إدارة المشاريع

تقنية المعلومات، الأمن السيبراني

البيئة والاستدامة

الاهتمام في الأبحاث والابتكار والقيادة.

المعدل التراكمي: 4.0/5.0 أو 3.2/4 فأعلى في نخبة الجامعات في المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة أو بريطانيا.

اللغة الإنجليزية: 90 فأعلى في اختبار التوفل أو ما يعادله في اختبار الآيلتس.

يفضل وجود خبرة عملية في مجال الضيافة أو المشاريع الشخصية أو المشاركة سابقًا في برنامج تدريب تعاوني.

• للتفاصيل والتسجيل من خلال الرابط ( اضغط هنــا )

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