وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

2019-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي تخفيف المناخ: درجة الماجستير في تخصصات: (تغير المناخ، الدراسات البيئية، الاقتصاد، الهندسة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الدكتوراه.

– أخصائي السياسات المالية: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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