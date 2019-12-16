43 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

2019-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. سكرتير ثنائي اللغة (للسعوديين).

. ممرض قانوني ثالث- الطوارئ (عدد وظيفتين).

. ممرض قانوني أول- العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 26 وظيفة).

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. ممرض قانوني أول- الأطفال (عدد 4 وظائف).

. ممرض قانوني ثاني- الطوارئ (عدد 8 وظائف).

. أخصائي أشعة (للسعوديات).

. طبيب مقيم باطنة.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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