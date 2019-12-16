وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

2019-12-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق قسم العظام: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها.

– طبيب مقيم جراحة تجميلية: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

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– طبيب مقيم جراحة الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

– طبيب مقيم أمراض النساء والولادة: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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