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وظائف للجنسين في عدة شركات تطرحها غرفة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت غرفة الرياض عن توفر العديد من الوظائف للجنسين في عدة شركات، حيث يبدأ التقديم عليها الأسبوع المقبل.
وأوضحت غرفة الرياض في بيان لها أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).
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