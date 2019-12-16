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2019-12-16 وظائف للجنسين في عدة شركات تطرحها غرفة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت غرفة الرياض عن توفر العديد من الوظائف للجنسين في عدة شركات، حيث يبدأ التقديم عليها الأسبوع المقبل. وأوضحت غرفة الرياض في بيان لها أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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