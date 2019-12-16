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2019-12-16 وظائف للنساء بمعهد طيبة الطيبة العالي بالمدينة المنورة يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلن معهد طيبة الطيبة العالي في المدينة المنورة عن توفر وظائف للنساء بمسمى “مدربات” في عدة مجالات، على النحو التالي: حاسب آلي إدارة أعمال لغة إنجليزية Advertisements ثقافة إسلامية رياضيات • الشروط : سعودية الجنسية

بكالوريوس أو أعلى بتقدير لا يقل عن جيد جداً

الأفضلية لمن لديها خبرة • ترسل السيرة الذاتية على : [email protected] شارك الخبر







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