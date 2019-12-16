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2019-12-16 وظائف في بنك الرياض عبر برنامج تمهير بمسمى محاسب لحملة البكالوريوس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن بنك الرياض عن توفر ( 4 ) وظائف بمسمى ( محاسب ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (مالية)، وذلك عبر تمهير (للتدريب على رأس العمل) ، وفق التفاصيل التالية : الوظائف للرجال

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / مالية

اللغات الإنجليزية : متوسط

نوع الدوام : دوام كامل

فترة العمل : صباحية

مقر العمل بمدينة الرياض Advertisements • وصف التدريب: تخطيط أنشطة المحاسبة ، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات ، والمساعدة في إعداد البيانات المالية. • للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـــا ). شارك الخبر







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