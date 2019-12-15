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#وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين مستودع.
– مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين).
– مراقب عمال أجهزة الراديو.
– إداري.
– كهربائي سيارات.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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