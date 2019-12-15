وظائف شاغرة : شركة التعاون التابعة لوزارة البترول تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

قامت شركة التعاون للبترول بالإعلان عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، وأشارت الشركة إلى أن التخصصات المطلوبة، سائقين سيارات، وذلك للعمل في ثلاث مناطق مختلفة.
على أن تكونه أماكن العمل هي المنطقة المركزية وتشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، ومنطقة وجه بحري، ومناطق وجه قبلي وتشمل “أسيوط والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج”.
وسوف تقوم الشركة باستقبال الطلبات بدءا من الغد 15 ديسمبر 2019 وحتى 19 ديسمبر بمقر الإدارة العامة للنقل بالشركة الكائنة بمسطرد، ونشرت الشركة منشور داخلي بالمستندات والطلبات الخاصة بالوظائف وهم كالتالي:
1- رخصة قيادة مهنة درجة أولى
2- شهادة الميلاد أو مستخرج منها
3- ما يفيد موقف الخدمة العسكرية
4- شهادة خبرة من المرور
5- صورة من شهادة البيانات التأمينية
6- البطاقة الشخصية سارية
7- نسخة من شهادة القيادة الآمنة إن وجدت
8- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام بنهاية ديسمبر الجاري
9- إجتيار الإختبار الفني والسمات الشخصية
10- إجتياز المتقدم للكشف الطبي، على أن يتحمل المتقدم تكاليفه
11- صورة المؤهل الدراسي (محو أمية/ إبتدائي/ إعدادي)
12- أن يكون المتقدمين ذكور من المحافظات المذكور أعلاه
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