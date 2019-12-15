59 #وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي جودة وسلامة المرضى.

. استشاري إدارة الجودة الشاملة.

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. أخصائي تمريض- أطفال حديثي الولادة (عدد 45 وظيفة).

. أخصائي تطوير.

. أخصائي التعقيم (عدد 6 وظائف).

. أخصائي نائب- طب الأطفال (عدد 5 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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