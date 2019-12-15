وظائف شاغرة للمعيدات بـ جامعة الأميرة نورة

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على مسمى (معيد)، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعام الجامعي 1441هـ، للعمل في عدد من كليات الجامعة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقديرها العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا.

– ألا يقل تقديرها في مواد التخصص عن جيد جدًا.

– ألا يتجاوز عمرها 30 عامًا.

– ألا تكون المتقدمة على رأس عمل حكومي.

– إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين باستثناء كلية الهندسة.

– اجتياز الاختبار الذي تحدده الكلية والمقابلة الشخصية.

– الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن 4.5 أو 32 في اختبار (IBT TOEFL)، وتشترط كلية الهندسة (الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بدون تحديد الدرجة، و (يستثنى من ذلك الحاصلات على البكالوريوس من جامعات أجنبية في دول لغتها الأم هي الإنجليزية، على ألا تكون الدراسة عن بعد أو بنظام التجسير).

– إذا كانت المتقدمة ملتحقة ببرنامج ماجستير فيجب أن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث والتدريب في الجامعة ويكون التخصص مدرجًا في الإعلان.

– اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية (لكل من: كلية الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض).

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– الحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (لكلية الصحة وعلوم التأهيل).

– ويشترط في وظائف المعيدات للكليات الصحية الحصول على شهادة مهارة اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) بحيث لا تقل الدرجة في اختبار IELTS عن 5.5 أو 46 في اختبار IBT) TOEFL) أو ما يعادلها من اختبارات (لكل من: كلية الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان)، بينما لا تقل الدرجة عن 5 في اختبار IELTS أو 35 في اختبار (IBT TOEFL)، أو ما يعادلها من اختبارات (لكل من: كلية التمريض وكلية الصحة وعلوم التأهيل).

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:

. صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية) سارية المفعول.

. إرفاق صورة المؤهل العلمي (الوثيقة) والسجل الأكاديمي.

. صورة طبق الأصل للوثائق من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة.

. إرفاق جميع المستندات المطلوبة المذكورة في الشروط.

. السيرة الذاتية.

. الخبرات السابقة (إن وجدت).

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ يوم الأحد 1441/4/25هـ الموافق 2019/12/22م، وينتهي يوم الأربعاء 1441/5/13هـ الموافق 2020/1/8م.

وللاستفسارات يرجى التواصل مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني: ([email protected]).

وللتقديم ومعرفة التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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