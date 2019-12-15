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2019-12-15 #وظائف للجنسين في مستشفي الأهلي السعودي للعمل في منطقة مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلن مستشفى الأهلي السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن توفر وظائف للجنسين على النحو التالي: Advertisements ١/ مسوقة أو مسوق تنفيذي بشهادة طبية

٢/ مسوقة تنفيذية الشروط :

– يشترط الخبرة من سنة إلى سنتين

– يشترط التحدث باللغة العربية والإنجليزية ويفضل توفر لغات إضافية مكتسبة

– يفضل أن يكون المتقدم مقيماً بمكة المكرمة ترسل السيرة الذاتية على : ٠٥٥٨٨٢٧٧٧٤ شارك الخبر

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