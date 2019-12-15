- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تعليم الشمالية يعلن توفر وظائف على بند الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعليم الشمالية يعلن توفر وظائف على بند الأجور
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموارد البشرية عن استقبال طلبات المتقدمين لوظائف بند الأجور والمستخدمين.
شروط المتقدمين على وظائف بند الأجور والمستخدمين:
۱. أن يكون سعودي الجنسية.
۲. أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) عاماً ولا يزيد عن (50) عاماً.
۳. أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق (في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية).
٤. أن يكون لائقاً طبياً سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيقه عن
أداء العمل.
5. حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.
6. أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.
۷. أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي.
8. الاطلاع على ضوابط وآليات المفاضلة للترشيح.
وللمتقدمين على وظيفة (سائق) إضافة إلى الشروط السابقة :
– أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) سنة.
– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
علماً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف 30 / 4 / 1441 هـ.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الشمالية يعلن توفر وظائف على بند الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.