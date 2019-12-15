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وزارة الدفاع تدعو الخريجين لشغل 61 #وظيفة إدارية ..#عاجل
المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا الرابط).
وأوضحت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (61) وظيفة شاغرة منها (57) وظيفة للرجال و (4) وظائف للإناث.
وأضافت وزارة الدفاع أنه يمن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (هنا).
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