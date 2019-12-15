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2019-12-15 #وظائف نسائية في نادٍ رياضي بـ #الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن أحد الأندية الرياضية في جنوب الرياض عن توفر وظائف للنساء وفقاً للتفاصيل التالية: Advertisements ١ / مدربة فتنس.

٢ / مدربة مسبح. الشروط:

خبرة لا تقل عن سنة. ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على : [email protected] شارك الخبر







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