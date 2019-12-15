وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك فيصل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء على النحو التالي:

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– أستاذ

– أستاذ مشارك

– أستاذ مساعد

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب.

أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ ماجستير/ دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جدًا.

ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

أن تكون جميع المؤهلات امتدادًا للتخصص.

أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

أن يكون حاصلًا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

أن يكون حاصلًا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًا.

اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

يبدأ التقديم يوم الأحد 18-4-1441هـ حتى يوم الخميس 22-4-1441هـ من خلال الرابط التالي (من هنا).