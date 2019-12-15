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#وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية بـ #الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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