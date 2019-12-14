وظائف شاغرة : التعاون للبترول تتلقى طلبات التوظيف بدءًا من الغد .. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة التعاون للبترول عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، خلال الفترة المقبلة، وهي وظيفة سائق في ثلاث أماكن مختلفة، وهي المنطقة المركزية التي تشمل : (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، ومنطقة وجه بحري ومنطقة وجه قبلي والتي تشمل : ( أسيوط – الفيوم – بني سويف – قنا – سوهاج )، بشروط معينة، نعرضها في السطور التالية .
موعد استقبال طلبات التوظيف
يتم استقبال طلبات التوظيف يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر .
مكان استقبال طلبات التوظيف
يتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظيفة بمقر الإدارة العامة للنقل في الشركة، بمسطرد .
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين
- لديه رخصة قيادة مهنية درجة أولى سارية .
- احضار شهادة الميلاد أو مستخرج منها .
- إحضار شهادة الخدمة العسكرية أو الموقف من الخدمة العسكرية .
- أحضار شهادة خبرة من المرور .
- صورة من شهادة البيانات التأمينية .
- بطاقة شخصية غير منتهية .
- في حال وجود شهادة قيادة آمنة يتم إدراج نسخة منها .
- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام بنهاية ديسمبر الجاري .
- إجتيار الإختبار الفني والسمات الشخصية .
- إجتياز المتقدم للكشف الطبي،يتم دفع تكاليف الإختبار من قبل المتقدم .
- صورة المؤهل الدراسي (محو أمية/ إبتدائي/ إعدادي) .
- أن يكون المتقدمين ذكور من المحافظات التي تم ذكرها في الأعلى .
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