وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة

2019-12-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس مشروع (الجبيل).

. قائد- الموارد البشرية وتنمية المواهب (الرياض).

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. مدرب رئيسي (الرياض).

. مقدر (الرياض).

. مشغل (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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