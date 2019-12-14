18 #وظيفة شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2019-12-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب أسنان عام- الظهران.

. طبيب جراحة الفم والوجه والفكين.

. منسق المشروع/ مدير التمريض- وحدة العمل والتسليم.

. مستشار قانوني أول.

. طبيب معالج- أمراض الكلى.

. أخصائي تقويم الأسنان.

. طبيب أسنان أطفال.

. أخصائي علاج وتوسيع الأسنان.

. منسق مشروع- مدير التمريض.

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. أخصائي علاج الأسنان.

. طبيب أسنان عام- الأحساء.

. فني تخطيط القلب.

. محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

. مساعد أخصائي علاج طبيعي.

. مساعد أخصائي معالج النطق.

. طبيب جراحة عظام الأطفال.

. مساعد أخصائي علاج الجهاز التنفسي.

. طبيب التخدير.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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