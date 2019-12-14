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2019-12-14 وظائف للجنسين في فندق سوفيتيل بـ #الخبر متابعات الخليج 365 - الخبر أعلن فندق سوفيتيل عن توفر وظائف للجنسين للعمل في الخبر بالمنطقة الشرقية، على النحو التالي: 1- مشغلة الهاتف Advertisements 2- موظف استقبال خبرة سنتين ( الانجليزية بطلاقة)

3- وكيلة علاقات النزلاء ( يجيد اللغة الإنجليزية)

4- منسقة تنظيف الغرف

5- موظف الحجز ( الإنجليزية الجيدة)

6- مدير الجودة

7- محاسب (جيد الانجليزية)

8- حامل حقائب

9- كبير حاملي الحقائب

10- الرسامين

11- موظف تنجيد ومفروشات

12- حلواني شرقي

13- طهاة الشروط :

سعودي الجنسية التقديم على الايميل التالي: [email protected] شارك الخبر







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