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2019-12-14 #وظائف شاغرة لدى شركة الخطوط السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الخطوط السعودية، اليوم السبت، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين للعمل في الرياض وجدة. Advertisements وأضافت الخطوط السعودية أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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