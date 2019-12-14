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#وظائف هندسية وإدارية في الهيئة السعودية للمقاولين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم السبت، عن توفر وظائف للعمل في العاصمة الرياض.
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