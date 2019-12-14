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#وظائف هندسية وإدارية في الهيئة السعودية للمقاولين

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2019-12-14

#وظائف هندسية وإدارية في الهيئة السعودية للمقاولين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم السبت، عن توفر وظائف للعمل في العاصمة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتفاصيل والشروط المطلوبة والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا).

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