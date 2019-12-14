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#وظائف هندسية وفنية في شركة بي إيه إي سيستمز

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2019-12-14

#وظائف هندسية وفنية في شركة بي إيه إي سيستمز

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز عن توفر وظائف هندسية وفنية للعمل في الطائف والرياض.

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وأوضحت الشركة، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).

 

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