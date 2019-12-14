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2019-12-14 #وظائف هندسية وفنية في شركة بي إيه إي سيستمز متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية عن توفر وظائف هندسية وفنية للعمل في الطائف والرياض. Advertisements وأوضحت الشركة، أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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