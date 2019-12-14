وظائف شاغرة للخريجين بشركة ملاذ للتأمين

2019-12-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف استقبال- مطالبات (الرياض).

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. موظف استقبال- مطالبات (الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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