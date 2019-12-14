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2019-12-14 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة إميرسون في كل من الخبر وينبع متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الخبر، وينبع. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: – مراقب مشروع (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. – مراقب المستندات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة. Advertisements – مدير المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية. – أخصائي ميداني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، أو هندسة الأجهزة). وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) شارك الخبر







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