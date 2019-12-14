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2019-12-14 14 #وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة. وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير علاقات النزلاء (جدة). – مقدم خدمة ضيافة (جدة). – مدير الموارد البشرية (جدة). – مساعد المراقب المالي (جدة). – مدير المبيعات (جدة). – مراقب مالي (مكة المكرمة). – وكيل علاقات النزلاء (مكة المكرمة). Advertisements – مدير عمليات الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة). – وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة). – مشرف المكتب الأمامي (مكة المكرمة). – مقدم خدمة ضيافة (مكة المكرمة). – مدير الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة). – عامل نظافة (مكة المكرمة). – فني نجارة (مكة المكرمة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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