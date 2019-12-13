وظائف مضيفات شاغرة للسعوديات بطيران ناس

2019-12-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التوظيف للمضيفات السعوديات في برنامج الضيافة الجوية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون عمر المتقدمة من 23 إلى 30 سنة.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة كحد أدنى.

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– إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثًا وقراءة وكتابة.

– أن تكون المتقدمة لائقة طبيًّا.

– أن يكون الطول متناسق مع الوزن، على أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدمة 160 سم.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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