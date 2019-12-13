غرفة الرياض تطرح 113 #وظيفة للرجال

2019-12-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (113) وظيفة شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الرياض العالمية للأغذية ماكدونالدز.

– شركة الغذاء اليومي (مايسترو بيتزا).

– الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة.

– شركة مصنع رامه للألمنيوم.

– شركة الوسطى البيك للخدمات الغذائية المحدودة.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مطعم.

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. مسؤول مبيعات.

. مقدم طعام.

. موظف استقبال عام.

. مساعد فني إنتاج.

. قائد زبائن.

. كاشير.

. حارس أمن.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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