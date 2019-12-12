وظائف شاغرة لدى جامعة كاوست

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وبحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت إدارة الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مستشار/ المعالج: شهادة الدكتوراه في تخصص علم النفس.

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. عالم أول- المجهر الإلكتروني: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (علوم المواد، والفيزياء، أو الكيمياء).

. أخصائي أول الجوائز والعقود: شهادة الماجستير في تخصصات: (القانون، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال).

. منسق/ أخصائي تدريب الطلاب: شهادة الماجستير في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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