24 #وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض قانوني أول- العناية المركزة.

. فني قسطرة قلب (عدد وظيفتين).

. أخصائي بصريات (عدد وظيفتين).

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. فني تخطيط قلب (عدد 3 وظائف).

. أخصائي علاج طبيعي (عدد 5 وظائف).

. أخصائي أشعة (عدد 7 وظائف).

. أخصائي جودة (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).