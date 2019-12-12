وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).

. أخصائي السلامة والجودة- التايفون (الرياض).

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. منسق القوة- التايفون (الطائف).

. فني إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

. مشرف إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

. فني صيانة محركات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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