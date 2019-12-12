2019-12-12

#وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس التراخيص: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

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– مراسل: شهادة الكفاءة المتوسطة.

– مدير أول عقود المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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