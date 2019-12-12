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2019-12-12 #وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة الأحساء. وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – محلل تطبيقات (للرجال/ الرياض). – فني اتصالات ثان (للرجال/ الرياض). Advertisements – مساعد مكتب (للنساء/ الأحساء). – مسؤول شؤون الطلاب (للنساء/ الأحساء). – مساعد إداري ثالث (للنساء/ الأحساء). وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 15 ربيع الآخر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 ربيع الآخر 1441هـ. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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