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#وظائف شاغرة للجنسين بالزامل القابضة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الموارد البشرية (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة الصناعية)، ويفضل درجة الماجستير.
– مهندس خدمات ميداني (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).
– مدير المشتريات وسلسلة التوريد (للرجال): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المواد، إدارة الأعمال، أو إدارة سلسلة التوريد).
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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