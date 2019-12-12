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#وظائف شاغرة بالمركز الوطني للقياس
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الرياض، وحقل.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أنظمة التحول الرقمي (الرياض).
– أخصائي استراتيجية التحول الرقمي (الرياض).
– أخصائي بيانات رقمية (الرياض).
– مراقب مقر اختبارات المحوسبة (حقل).
– مدير برامج (الرياض).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م.
وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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